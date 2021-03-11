У «Мечела» все стабильно

Несмотря на проведенную в прошлом году реструктуризацию задолженности после продажи Эльгинского месторождения, «Мечел» по итогам 2020 года не смог перейти к беспроблемному обслуживанию оставшегося долга. Как следует из отчетности компании, она по-прежнему нарушает ковенанты по договорам с российскими банками и обязательства перед иностранными кредиторами. Кроме того, в залог перед банками перешли еще 2% «Мечела». Однако компания рассчитывает на улучшение показателей в 2021 году, учитывая рост цен на уголь.

Основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин, который контролирует 50,2% компании, мог заложить еще 1,95% ее акций. Такой пакет пополнил список заложенного имущества, следует из отчетности «Мечела» по МСФО за 2020 год. По итогам 2019 года этого залога не было (.pdf).

В списке заложенного имущества по-прежнему находится ряд ключевых активов компании: 99% минус две акции «Якутугля» (было заложено 100% в 2019 году), 95% плюс три акции «Южного Кузбасса» (без изменений), 91,66% акций ЧМК (без изменений), 50% плюс две обыкновенные акции БМК (без изменений), 50% плюс две акции КГОК (было 80% плюс две акции), 87,5% плюс три акции АО «Мечел-Майнинг» (без изменений), 74% плюс одна акция «Уралкуза» (было 75% плюс две акции), 25% плюс одна акция «Ижстали» (без изменений), 25% плюс одна акция АО «Торговый порт Посьет» (без изменений), 25% уставного капитала БЗФ (без изменений), 25% уставного капитала ООО «Порт Мечел-Темрюк». Выбыли из числа залогов компании, являвшиеся операторами Эльгинского угольного месторождения. Балансовая стоимость заложенных активов в 2020 году снизилась со 116 млрд руб. до 21,5 млрд руб.

Чистый долг группы без пеней, штрафов и опционов на 31 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным показателем на конец 2019 года сократился на 74,8 млрд руб. и составил 325,6 млрд руб. Однако соотношение чистого долга к EBITDA ухудшилось, составив 7,9 против 7,5 на конец 2019 года.

Увеличение вызвано ослаблением курса рубля, а также неблагоприятной конъюнктурой на рынке угля.

Долговая нагрузка компании выросла, несмотря на то, что в 2020 году «Мечел» провел очередной этап реструктуризации долгов перед ВТБ и Газпромбанком. Для этого компании пришлось продать за 89 млрд руб. половину Эльгинского месторождения угля — самого перспективного проекта компании. Новые соглашения о реструктуризации предполагают продление срока погашения долгов на семь лет до 2027 года с возможностью дальнейшего продления на три года, если условия продления будут соблюдены.

При этом «Мечел» продолжает нарушать ковенанты кредитных договоров перед российскими госбанками. Тем не менее они продолжают предоставлять компании ковенантные каникулы.

Так, в апреле 2020 года такую возможность дал ВТБ в отношении обязательств по рублевым кредитам на сумму 58,5 млрд руб., которые были погашены в октябре 2020 года, и по долларовым кредитам на сумму $245 млн. В декабре 2020 года «Мечел» опять получил разрешение на каникулы в отношении кредита на $245 млн.

Нарушаются обязательства и по кредитным договорам под гарантии экспортных кредитных агентств, включая кредитные линии, предоставленные BNP Paribas. В отчете сказано, что «Мечел» регулярно получает уведомления о неисполнении обязательств по кредитным соглашениям с ECA-кредиторами, а также письма о резервировании прав требования и требования об оплате по гарантиям. В результате несоблюдения ограничительных условий и неисполнения срока по уплате основного долга и процентов долгосрочная задолженность в размере 249 млрд руб. была реклассифицирована в состав краткосрочной.

Тем не менее «Мечел» ожидает улучшения ситуации в 2021 году, учитывая существенный рост мировых цен на сталь и уголь. «Текущая ценовая конъюнктура при стабильных объемах производства и реализации продукции позволит нам генерировать денежные потоки, достаточные для обслуживания кредитов, сокращения долговой нагрузки, финансирования инвестиционных проектов и развития наших предприятий»,— приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Олега Коржова.

Евгений Зайнуллин