У «Мечела» все стабильно

Несмотря на проведенную в прошлом году реструктуризацию задолженности после продажи Эльгинского месторождения, «Мечел» по итогам 2020 года не смог перейти к беспроблемному обслуживанию оставшегося долга. Как следует из отчетности компании, она по-прежнему нарушает ковенанты по договорам с российскими банками и обязательства перед иностранными кредиторами. Кроме того, в залог перед банками перешли еще 2% «Мечела». Однако компания рассчитывает на улучшение показателей в 2021 году, учитывая рост цен на уголь.
Основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин, который контролирует 50,2% компании, мог заложить еще 1,95% ее акций. Такой пакет пополнил список заложенного имущества, следует из отчетности «Мечела» по МСФО за 2020 год. По итогам 2019 года этого залога не было (.pdf).
В списке заложенного имущества по-прежнему находится ряд ключевых активов компании: 99% минус две акции «Якутугля» (было заложено 100% в 2019 году), 95% плюс три акции «Южного Кузбасса» (без изменений), 91,66% акций ЧМК (без изменений), 50% плюс две обыкновенные акции БМК (без изменений), 50% плюс две акции КГОК (было 80% плюс две акции), 87,5% плюс три акции АО «Мечел-Майнинг» (без изменений), 74% плюс одна акция «Уралкуза» (было 75% плюс две акции), 25% плюс одна акция «Ижстали» (без изменений), 25% плюс одна акция АО «Торговый порт Посьет» (без изменений), 25% уставного капитала БЗФ (без изменений), 25% уставного капитала ООО «Порт Мечел-Темрюк». Выбыли из числа залогов компании, являвшиеся операторами Эльгинского угольного месторождения. Балансовая стоимость заложенных активов в 2020 году снизилась со 116 млрд руб. до 21,5 млрд руб.
Увеличение вызвано ослаблением курса рубля, а также неблагоприятной конъюнктурой на рынке угля.
Долговая нагрузка компании выросла, несмотря на то, что в 2020 году «Мечел» провел очередной этап реструктуризации долгов перед ВТБ и Газпромбанком. Для этого компании пришлось продать за 89 млрд руб. половину Эльгинского месторождения угля — самого перспективного проекта компании. Новые соглашения о реструктуризации предполагают продление срока погашения долгов на семь лет до 2027 года с возможностью дальнейшего продления на три года, если условия продления будут соблюдены.
Так, в апреле 2020 года такую возможность дал ВТБ в отношении обязательств по рублевым кредитам на сумму 58,5 млрд руб., которые были погашены в октябре 2020 года, и по долларовым кредитам на сумму $245 млн. В декабре 2020 года «Мечел» опять получил разрешение на каникулы в отношении кредита на $245 млн.
Нарушаются обязательства и по кредитным договорам под гарантии экспортных кредитных агентств, включая кредитные линии, предоставленные BNP Paribas. В отчете сказано, что «Мечел» регулярно получает уведомления о неисполнении обязательств по кредитным соглашениям с ECA-кредиторами, а также письма о резервировании прав требования и требования об оплате по гарантиям. В результате несоблюдения ограничительных условий и неисполнения срока по уплате основного долга и процентов долгосрочная задолженность в размере 249 млрд руб. была реклассифицирована в состав краткосрочной.
Тем не менее «Мечел» ожидает улучшения ситуации в 2021 году, учитывая существенный рост мировых цен на сталь и уголь. «Текущая ценовая конъюнктура при стабильных объемах производства и реализации продукции позволит нам генерировать денежные потоки, достаточные для обслуживания кредитов, сокращения долговой нагрузки, финансирования инвестиционных проектов и развития наших предприятий»,— приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Олега Коржова.