Компания из Уфы вернула контракт на 270 млн рублей в Волгоградской области

Уфимскому ООО «Мастер групп» удалось победить в споре с администрацией Котельниковского района Волгоградской области, которая в одностороннем порядке расторгла с компанией муниципальный контракт на строительство спортивно-тренировочного центра с трибунами для зрителей в городе Котельниково стоимостью 270,25 млн руб. Контракт, который был заключен в июле 2018 года, обязывал «Мастер групп» завершить работы в течение 14,5 месяцев, но компания не смогла уложиться в этот срок. В июле 2020 года, из-за нарушения условия контракта, администрация расторгла договор с подрядчиком.

В суде представитель «Мастер групп» подтверждал факт нарушения сроков, но настаивал, «что оно произошло по объективным причинам, по вине заказчика», который допустил недостатки в проектной и технической документации.

В декабре прошлого года арбитражный суд Волгоградской области отказал «Мастер групп» в удовлетворении иска: он не нашел недостатков в проектно-сметной документации.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, в который с жалобой обратился истец, не согласился с выводами первой инстанции. По его данным, «в период с момента заключения муниципального контракта до момента его расторжения по инициативе заказчика в проектно-сметную документацию неоднократно вносились изменения, вызванные неточностями, разночтениями и недоработками, допущенными заказчиком при ее разработке». Постановлением суда односторонний отказ администрации от контракта признан недействительным.

ООО «Мастер групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2012 года. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб. Единственный владелец — Рустам Зайнуллин. В 2019 году при выручке 30,2 млн руб. чистая прибыль компании составила 336 тыс. руб.

Олег Вахитов