Администрация Ростова намерена снести незаконные ларьки на Соборной площади

После рейда, проведенного 4 марта, администрация Ростова направила письмо генеральному директору ЗАО «Центральный рынок» Юрию Муковозу, в котором в срок до 12 марта предложила предоставить документы, подтверждающие соблюдение установленных режимов использования земель на территории, прилегающей к Соборной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о торговых точках, которые располагаются близ Собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Уточняется, что территория «Центрального рынка», которая находится в границах пр. Буденновский, 12 — ул. Станиславского, 56, 58 — ул. Тургеневская, 47–51, относится к категории охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения. «В соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного наследия, объекты, размещенные в охранных зонах с нарушением установленных требований, подлежат сносу и будут демонтированы»,— отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе во время проверки городская администрация зафиксировала ряд нарушений на территории Центрального рынка. Чиновники выявили факты несанкционированной торговли и нарушения правил благоустройства.

Наталья Шинкарева