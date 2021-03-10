В Ростовской области от коронавируса привились 93 тыс. человек

От COVID-19 в Ростовской области привились 93 тыс. человек, из которых завершили вакцинацию 36 тыс., сообщает пресс-служба оперштаба по борьбе с коронавирусом на ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.

Отмечается, что всего в регион поступило более 108,9 тыс. доз вакцины, из которых использовано 84%. Как сообщалось на старте прививочной компании, в планах было привить 60% населения региона. «Как отмечалось ранее, на проведение вакцинации такого количества жителей потребуется несколько месяцев. Изначально говорилось о 3–4 месяцах. Однако, сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию и обезопасить себя и своих близких»,— цитирует пресс-служба министра.

Как отмечается в сообщении, в области работает более 80 пунктов вакцинации и 8 передвижных мобильных пунктов, а также более 40 мобильных бригад.

Отметим, что по состоянию на 9 марта в Краснодарском крае прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 156 тыс. человек, из них 72 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. В Ставропольском крае прививку от COVID-19 получили более 72,6 тыс. человек, а завершили вакцинацию 39,7 тыс. жителей региона.

Наталья Шинкарева