Шишкина обратилась к Мишустину с призывом не проводить оптимизацию среднего профессионального образования

Руководитель петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором призвала отказаться от реформы в среднем профессиональном образовании.

Как сообщили в пресс-службе партии, Министерство просвещения за счет объединения и укрупнения учебных программ планирует вдвое сократить число специальностей в колледжах и сроки обучения. Необходимые дополнительные компетенции студентам предполагают предоставлять на коммерческой основе.

«Ускоренные курсы актуальны в кризис, например, в военное время – тогда по понятным причинам трактористы срочно переучиваются на танкистов, старшеклассники осваивают штыковой бой, а воспитанницы балетных училищ – навыки оказания скорой медицинской помощи. Но в чем необходимость одномоментного перевода колледжей на ускоренную систему обучения сейчас?»,— интересуется в обращении госпожа Шишкина.

С января текущего года обучение по ряду специальностей уже было прекращено. При этом спрос на работников таких квалификаций есть, работодатели не могут найти специалистов, в итоге их занимают мигранты. «Непродуманные реформы в сфере образования могут привести к самым непредсказуемым последствиям»,— напоминает Марина Шишкина и просит господина Мишустина отклонить предложенные Минпросвещения изменения.