Норвегия может заблокировать покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce

Управление национальной безопасности Норвегии может заблокировать покупку принадлежащего Rolls-Royce норвежского завода по производству двигателей Bergen Engines российским «Трансмашхолдингом». По словам министра юстиции Норвегии Моники Мэллан, причиной может стать угроза национальной безопасности. Сумма сделки ранее оценивалась в €150 млн.

«Возможно, продажа Bergen Engines AS TMH Group может поставить под угрозу интересы национальной безопасности»,— цитирует госпожу Мэллан Reuters. По словам министра, сейчас необходимо приостановить сделку, чтобы собрать фактическую базу, на основании которой будет принято решение.

Bergen Engines основан в 1946 году. За время работы поставил заказчикам более 7 тыс. двигателей, из которых 5 тыс. находятся в эксплуатации. Сейчас на предприятии работает около 900 сотрудников.

О покупке производства стало известно 4 февраля. Технологии завода «Трансмашхолдинг» планировал использовать в сфере энергетики. Среди других областей применения называлось, например, судостроение. Однако поставки двигателей могли осложниться из-за санкций против Объединенной судостроительной корпорации — Норвегия строго соблюдает ограничения.

Подробности — в материале “Ъ” «ТМХ пошел за двигателями в Норвегию».