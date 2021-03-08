Житель Новосибирска, убивший свою бывшую девушку, дал признательные показания

В Новосибирске следователи предъявили обвинение 19-летнему молодому человеку, задержанному по подозрению в убийстве своей бывшей девушки. Как рассказали в региональном управлении СКР, задержанный дал признательные показания, мотивом преступления он назвал бытовой конфликт.

По данным следствия, 7 марта 2021 года в квартире дома на улице Кошурникова (Дзержинский район) между парнем и его бывшей 17-летней девушкой произошел конфликт. Молодой человек взял на кухне нож и нанес жертве не менее 35 ранений в шею, от которых она скончалась на месте. Затем злоумышленник опустошил банковский счет убитой девушки, переведя 3 тыс. руб. на свою карту, забрал ее ноутбук и смартфон, которые в последующем сдал в ломбард.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского главка МВД, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Оперативники выяснили, что после случившегося подозреваемый поехал к своей знакомой в Кемерово и установили ее личность. Сотрудники угрозыска вышли с ней на связь, и под их контролем она назначила молодому человеку встречу рядом с одним из ТЦ Кемерово. Там злоумышленник и угодил в полицейскую засаду. На поимку предполагаемого убийцы стражам порядка потребовалось около четырех часов.

В управлении СКР отметили, что свои признательные показания задержанный подтвердил на месте преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

Илья Николаев