США договорились с Южной Кореей об увеличении ее расходов на содержание баз

США и Южная Корея достигли договоренностей по вопросам содержания американского контингента в Южной Корее, сообщило бюро военно-политических дел Госдепартамента США. Согласно ее сообщению, Южная Корея согласилась увеличить свои расходы. Финансовые подробности соглашения не раскрываются.

«Переговорщики США и Республики Корея достигли принципиального соглашения по поводу проекта нового соглашения о специальных мерах, который усилит наш альянс и общую оборону. Проект... предусматривает обговоренное (Госдепартаментом. — “Ъ”) увеличение поддержки со стороны Республики Корея»,— указано в заявлении бюро, опубликованном в Twitter.

Контингент американских войск в Южной Корее насчитывает 28 тыс. человек. В 2019 году южнокорейская сторона согласилась платить США за его содержание $924 млн в год, против $830 годом ранее. После этого стороны не могли договориться о новых условиях соглашения.

Отметим, что 8 марта военные США и Южной Кореи начнут совместные учения. В этом году они будут проходить без полевых учений и в режиме компьютерной симуляции командного пункта. Причиной, по которой был выбран этот формат, назывались пандемия коронавируса и обстановка на Корейском полуострове.