Чемпион без очков

Самое, возможно, странное событие нынешнего сезона в европейском футболе — стремительное падение «Ливерпуля». После поражения от «Челси» — 0:1 — клуб, который с колоссальным отрывом выиграл предыдущий чемпионат Англии, в чемпионате нынешнем опустился уже на седьмое место. И лавина травм, разрушившая оборонительную линию ливерпульцев, не выглядит исчерпывающим объяснением их проблем.

Вопросов насчет того, какой эпизод очередного тура чемпионата Англии вызовет наибольший резонанс, возникнуть не могло. Разумеется, на спортивных страницах ведущих британских изданий, в аналитических футбольных программах доминировала тема, связанная с матчем, в котором «Ливерпуль» дома уступил «Челси», пропустив единственный гол от Мейсона Маунта в концовке первого тайма.

Штука в том, что эта встреча — ее результат, ее стилистика — идеально укладывались в зимний тренд для обеих команд. «Челси» продолжил свое восхождение, начавшееся после январского увольнения с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда и назначения на освободившуюся должность Томаса Тухеля. «Ливерпуль» продолжил свое падение, которое вполне тянет на событие экстраординарное, учитывая ожидания. Они ведь базировались на чемпионате предыдущем, а в нем ливерпульцы были настолько хороши, что в первых числах марта уже фактически гарантировали себе золото, умчавшись от «Манчестер Сити» на космическую дистанцию. Теперь в похожем положении оказался манчестерский клуб, который сейчас возглавляет таблицу, находясь в 14 очках впереди соседа — «Манчестер Юнайтед». А положение «Ливерпуля» выглядит по его свежим меркам просто ужасным.

Он не то чтобы был идеален до нового года, но именно крутое ливерпульское пике — история этой зимы. Если брать за точку отсчета конец декабря, чертову дюжину туров, то «Ливерпуль» в них победил всего трижды. А в минувшие полтора месяца с ним происходили совсем странные вещи. В январе «Ливерпуль» прервал едва не добравшуюся до отметки в семь десятков матчей беспроигрышную серию матчей на своем поле, уступив «Бернли». С тех пор он провел в первенстве еще четыре домашних встречи и все — против «Брайтона», «Манчестер Сити», «Эвертона», а теперь вот еще и «Челси» — проиграл.

Это удивительный кейс даже несмотря на то, что какое-то время ливерпульским трудностям отыскивалось простейшее объяснение. Ну разве может быть благополучной команда, которой так не везет на травмы ведущих игроков? Они выкосили всю центральную зону ливерпульской защиты: Виргила ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, вынужденного опускаться из опорной зоны в связи с потерями Джордана Хендерсона. Это список тех, кто лечится до сих пор. А ведь еще неприятные повреждения, паузы в выступлениях были у Фабинью, Диогу Жоты.

Ситуация действительно скверная, но в последнее время у экспертов возникают сильные сомнения насчет того, стоит ли все сводить исключительно к травмам. В колонке BBC, посвященной матчу «Ливерпуля» с «Челси», скажем, указывалось на то, что вся страшная атака клуба — с Мохамедом Салахом, Фирмину, Садио Мане — в строю, и на то, насколько скромной в плане продуктивности она была. В этих пяти подряд проигранных на «Энфилд Роуд» матчах «Ливерпуль» забил один гол — в ворота «Манчестер Сити» — и не сказать, что растранжирил при этом кучу шансов. Их было откровенно мало.

А еще и BBC, и все остальные медиаресурсы, описывая ливерпульские проблемы, ухватились за замену, которую во втором тайме матча с «Челси» сделал тренер хозяев Юрген Клопп. Играть оставалось целых полчаса, нужно было находить способ отправить мяч в чужие ворота, а он убрал с поля наиболее опасного среди своих футболистов — Салаха. А жесты форварда, его мимика были чересчур красноречивы: он не понял наставника… В общем, похоже, что-то в недавно безупречно работавшем механизме, запущенном Клоппом, в его отношениях с командой сломалось. Или по крайней мере треснуло.

Впрочем, возможно, те, кому этот сезон представляется уже состоявшейся ливерпульской катастрофой, и торопятся. Седьмая позиция, на которую опустился «Ливерпуль»,— это позиция, означающая провал. Но до финиша чемпионата еще 11 туров, и в них ливерпульцам предстоит иметь дело лишь с двумя грандами — «Манчестер Юнайтед» и неважно играющим нынче «Арсеналом». А тонус поднять способна Лига чемпионов. Там у «Ливерпуля» все как раз неплохо. В первом матче стартового раунда play-off, формально выездном (он состоялся в Будапеште), он взял верх над «Лейпцигом» со счетом 2:0, словно выкинув на помойку все свои усугубившиеся зимой слабости. На следующей неделе — и тоже в венгерской столице — состоится ответная игра, и шансы «Ливерпуля» прорваться в четвертьфинал смотрятся великолепными, даже с такой невразумительной игрой, какую он показал, сражаясь с «Челси».

Алексей Доспехов