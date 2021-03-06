7 марта исполняется 73 года президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву

Его поздравляет депутат Госдумы РФ, президент федерации керлинга России Дмитрий Свищёв:

— Шамиль Анвярович, поздравляю Вас с днем рождения! Вы человек легендарный, Вы известны не только как главный теннисист, но и как потрясающий человек, с потрясающей коммуникацией, друг всех! Вы дружите со всеми и поддерживаете всех. Вы обладаете уникальными способностями — благодаря Вам в России прошли крупные международные спортивные соревнования, вы затащили в Россию Кубок Кремля, привлекли элиту, наших руководителей в теннис, а к ним подключались и все остальные. Хочется пожелать Вам здоровья, работоспособности, успешной реализации многих больших теннисных проектов, успехов Вашей команде, ведь мы все свидетели воспитания нового молодого поколения талантливых мальчишек и девчонок, которые уже завоевывают лучшие места на международных турнирах, и в этом Ваша заслуга. Долгих Вам лет жизни, поздравляю!

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