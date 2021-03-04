Square приобретает контрольный пакет акций стримингового сервиса Jay-Z

Платежная компания Square объявила о достижении договоренности о приобретении мажоритарного пакета акций музыкального сервиса Tidal. Компания Джека Дорси рассчитывает оплатить сделку на $297 млн как наличными, так и собственными акциями.

О переговорах между компаниями сообщалось в декабре прошлого года. Джек Дорси рассматривает покупку Tidal как возможность для диверсификации своего бизнеса и построения многопрофильной корпорации под брендом Square.

Tidal был запущен в 2014 году, а в 2015-м его главным акционером стал Jay-Z, выкупивший акции сервиса на $56 млн. Помимо рэпера в число владельцев стриминговой компании входят и другие известные исполнители, такие как Бейонсе, Алиша Киз, Coldplay, Мадонна и Рианна. Как отмечается в сегодняшнем пресс-релизе, после завершения сделки со Square все действующие акционеры стримингового сервиса продолжат оставаться владельцами акций компании, но теперь им будут принадлежать миноритарные доли.

Кирилл Сарханянц