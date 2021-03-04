Ученые спрогнозировали начало третьей волны в Новосибирской области

В Новосибирской области третья волна эпидемии коронавируса может наступить в марте 2021 года, сделали вывод сибирские ученые. В зависимости от действий властей, количество заражений может превысить показатели второй волны, считают в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий.

Согласно расчетам, построенным на основе Stringency index (индекса, описывающего взаимосвязь эпидемий и карантинных мер, применяемых на государственном или муниципальном уровне), в случае сохранения текущих ограничений и обеспечения вакцинации на уровне 1 тыс. человек в день в Новосибирской области «выраженной третьей волны не будет».

Пик заболеваемости, который наступит в марте, прогнозируется на уровне 160 зафиксированных случаев заражения.

После этого он пойдет на убыль. Число скончавшихся за все время эпидемии в регионе может достигнуть 3 тыс. человек.

Если в области будут сняты коронавирусные ограничения, при сохранении показателей вакцинации, третья волна может быть выше уровня второй волны. В таком случае, пик заболеваемости прогнозируется на конец апреля — начало мая этого года. При этом, предполагается, что будет выявляется более 200 заражений в день. Количество умерших может составить до 3,7 тыс. человек.

Как уточняют ученые, эта модель имеет ряд ограничений, например, не учитывается потеря иммунитета переболевшими и возникновение новых штаммов вируса.

Даниил Тарабукин