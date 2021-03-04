В Дагестане выясняют причину массовой гибели птиц

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к выяснению причин массовой гибели водоплавающих птиц в водоемах Дагестана. Эксперты отобрали и направили на исследование биологический материал. Факты массовой гибели птиц зафиксировали сотрудники Каспийского природоохранного центра. В заливах Муравейник и Аграханский они обнаружили около 300 тушек лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух и крякв.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

«Специалисты отобрали биоматериал, который доставлен для исследований в лабораторию Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета. Причины мора пернатых выясняются»,— сообщил природоохранный центр на своей странице в Instagram.

Юлия Рыбина, Махачкала