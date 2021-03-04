На Алтае суд рассмотрел дело о контрабанде оптических прицелов к гранатометам

В Алтайском крае вступил в силу приговор по уголовному делу о контрабанде военной оптики. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России: сотрудники этого ведомства предотвратили отправку прицелов за рубеж.

По данным контрразведчиков, в 2020 году житель Барнаула разместил на сайте одной из торговых площадок объявление о продаже оптических прицелов за $147 и $160. Желание их купить изъявили двое иностранцев. Продавец подготовил посылки, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о характеристиках товаров и их стоимости. В частности, рассказали участники расследования, отправитель указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор бывший в употреблении», а второй — «бывший в употреблении фотообъектив».

Посылки с военной оптиков перехватили сотрудники ФСБ в магистральном сортировочном центре.

Согласно экспертному заключению, изъятые предметы являлись прицелами к гранатомету и артиллерийским системам. «Указанные изделия являются работоспособными, относятся к продукции военного назначения»,— резюмировали специалисты. Контрабандиста задержали. В его квартире и гараже оперативники нашли еще партию оптических прицелов, объявления о продаже которых он также разместил на электронных торговых площадках.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда военной техники). На допросе подозреваемый рассказал, что военную оптику приобрел у неустановленных лиц, а затем решил ее выгодно перепродать. Вину он признал в полном объеме. Суд это учел при вынесении приговора, назначив фигуранту дела три года условно с аналогичным испытательным сроком.

Константин Воронов