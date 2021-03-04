Facebook снимает запрет на политическую рекламу

Компания Facebook объявила о снятии запрета на показ политической рекламы, который был введен после выборов в США в ноябре 2020 года. Ранее аналогичное решение приняла компания Google.

«Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов»,— говорится в сообщении Facebook (цитата по «РИА Новости»).

Facebook в начале сентября 2020 года сообщила рекламодателям, что за неделю до дня выборов, 3 ноября, перестанет принимать для показа новую политическую рекламу. В конце сентября и Google информировала своих рекламодателей, что не будет показывать политическую рекламу после закрытия избирательных участков 3 ноября. В ноябре Facebook и Google продлили запрет на политическую рекламу.