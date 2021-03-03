ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в объеме 1,2 млн баррелей в сутки

Глобальный рынок нефти в 2021 году будет находиться в состоянии дефицита, пик которого может прийтись на май. Это базовый сценарий для рынка нефти, ожидаемый в ОПЕК+, который содержится в докладе, представленном на заседании мониторингового комитета ОПЕК+. Согласно базовому сценарию глобальный дефицит на рынке нефти составит 1,2 млн баррелей в сутки (б/с).

Всего в документе представлено два сценария развития рынка нефти, передает ТАСС. Один из базовый, другой — альтернативный. Оба учитывают январские решения ОПЕК+, когда, в том числе, Саудовская Аравия вызвалась добровольно сократить 1 млн б/с в феврале и марте.

Согласно базовому сценарию в среднем по году глобальный дефицит на рынке нефти составит 1,2 млн б/с. При этом пик превышения спроса над предложением придется на май, когда дефицит может достичь 2,1 млн б/с. Альтернативный сценарий подразумевает, что спрос на нефть будет восстанавливаться меньшими темпами. В этом случае рынок нефти уйдет в небольшой дефицит — до 0,4 млн б/с максимум во второй половине года.

Россия разделяет опасения других стран ОПЕК+, которые видят риски из-за нестабильной ситуации для рынка нефти, но ситуация сейчас существенно лучше, чем прошлой осенью. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и были высказаны относительного того, что есть еще много неопределенностей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью»,— считает господин Новак (цитата по ТАСС).

На заседании министры мониторингового комитета не смогли вынести рекомендацию для большой министерской встречи, которая состоится завтра, 4 марта.

Последний раз ОПЕК+ принимала решение в декабре прошлого года — тогда страны договорились, что совместно увеличат добычу на 500 тыс. б/с, а Россия получила дополнительные 65 тыс. б/с в виде исключения. При этом Саудовская Аравия решила в одностороннем порядке сократить добычу на 1 млн б/с в феврале-марте, что объяснялось опасениями за спрос из-за второй волны пандемии.

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