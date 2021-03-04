Отдыху добавят стоимости

Один день отдыха в Сочи предстоящим летом может стоить как неделя отпуска в Египте. Туроператоры предупреждают о росте цен на российских курортах в преддверии сезона. Тем временем глава Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала гражданам планировать отдых внутри страны — так надежнее. Куда поедут россияне и сколько они потратят? Разбиралась Алла Пугачева.



В предстоящем летнем сезоне россияне, похоже, продолжат исследовать Россию. Валентина Матвиенко предостерегла граждан от планов провести отпуск за границей. Это рисковое предприятие, тем более что и внутри страны сейчас есть туры на любые вкус и кошелек, пояснила глава Совфеда: «Правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком. Что касается возможного планирования отпуска в других государствах, это зависит не от нас. С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы готовы будем открывать авиасообщения по новым направлениям. Но, как известно, это двустороннее решение, только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны».

«В этом году многие россияне хотят интеллектуального отдыха. Экскурсионные туры, гастрономические путешествия по России, круизы по рекам — все это пользуется куда большим спросом, чем в предыдущие годы», — отмечает гендиректор турфирмы «Ванд Интернешнл Тур» Татьяна Ванд. По ее словам, люди интересуются областями средней полосы, Татарстан тоже стал популярен, есть запрос и на Калмыкию, Воронеж, Липецкую область. «Несмотря на то что стоимость будет в два раза выше, чем в 2019 году, туристов тоже будет больше, чем в 2019 году. Большой интерес вызывают круизы по сибирским рекам: четыре — шесть дней где-то от 40 тыс. руб. и выше на человека, плюс еще перелет», — говорит она.

Призыв озаботиться планированием своего летнего или осеннего отпуска прозвучал вовремя, говорят представители туриндустрии. Раннее бронирование туров по России (особенно если речь идет о черноморском побережье) уже сейчас идет достаточно интенсивно, а это значит, что к июню цены стремительно пойдут вверх.

Гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян говорит, что двукратного роста, как в прошлом году, не будет. 4- и 5-звездочные отели в Крыму увеличат прайс-листы на 30-40%, в Сочи — на четверть. «Отели 3 звезды будут стоить 35-36 тыс. руб. в сутки, это немало. Один крымский отель в Ялте, не будем называть его, уже дает цену на август в районе 50-60 тыс. руб. в сутки. Это, конечно, уже за гранью добра и зла, но опять же, скорее всего, летом Европа открыта не будет. В основном наши отели 5 звезд и в Сочи, и в Крыму в июле, августе, сентябре будут работать в диапазоне 25-30 тыс. руб. в сутки», — прогнозирует Алексан Мкртчян.

Операторы очень надеются, что в ближайшее время для туристов откроется Египет. Сейчас самолеты летают только в Каир, но неделю назад власти африканской страны анонсировали открытие в марте чартерного авиасообщения между Россией и местными курортами. Это позволит опустить цены на отдых и в России, и в Турции, которая тоже сильно задрала ценник. По прогнозам экспертов, недельное пребывание в отеле по системе all inclusive в Шарм-эль-Шейхе будет стоить примерно как два-три дня отдыха в люксовом отеле Сочи без питания.