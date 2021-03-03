Казанские парковки три дня подряд будут работать бесплатно

Казанские муниципальные парковки с 6 по 8 марта будут работать без взимания платы. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что это связано с празднованием Международного женского дня и льготным режимом работы парковок. В этом году 8 марта празднуется в понедельник. А 6 и 7 марта являются выходными (суббота и воскресенье).

Напомним, муниципальные парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Казани работают бесплатно в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников.

"Ъ-Казань"