В Волгодонске мужчина поджег себя в здании суда

В здании Волгодонского районного суда мужчина, обвиняемый в похищении человека (п.п. «в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ) и грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ), поджег себя. Об этом сообщает пресс-служба суда. По данным пресс-службы, никто из участников процесса и сотрудников суда не пострадал.

Как сказано в сообщении, во время оглашения приговора достал емкость с воспламеняющейся жидкостью, облил себя и зал заседания и совершил поджег. Судебный пристав и сотрудники конвоя пресекли действия мужчины. Сотрудники суда вызвали медиков, которые оказали подсудимому помощь. «В настоящее время по факту происшествия следственными органами проводится проверка», — уточняется в сообщении.

По данным telegram-канала «Don Mash», подсудимый с сильными ожогами доставлен в реанимацию БСМП Волгодонска.

Наталья Шинкарева