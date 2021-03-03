Дело старшего инспектора ростовского отдела Росстандарта рассмотрят в суде

Уголовное дело старшего инспектора ростовского отдела Южного межрегионального территориального управления (ЮМТУ) Росстандарта Марии Ефремовой будет рассмотрено в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как указано в картотеке, первое заседание по делу госпожи Ефремовой должно было состояться 19 февраля, но слушания отложили до 9 марта из-за неявки свидетелей.

Напомним, по версии следствия, инспектор получила от представителя АО «Двойнянский элеватор» 25 тыс. руб. за незаконное бездействие после выявления нарушений требований технических регламентов. В правоохранительных органах полагают, что этот случай не единственный в региональном Росстандарте. Следователи проверяют информацию еще по восьми эпизодам с другими предприятиями.

Подробнее о деле читайте в тексте “Ъ-Юг” «Росстандартная история»

Кристина Федичкина