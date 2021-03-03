Вице-президент Nike ушла в отставку из-за скандала с бизнесом сына

Компания Nike объявила об уходе в отставку вице-президента и генерального директора североамериканского подразделения Энн Хеберт, которая проработала в этой компании 25 лет. Причиной ухода госпожи Хеберт стал скандал, разразившийся вокруг бизнеса ее сына, хотя в официальном пресс-релизе Nike об этом не говорится. Компания лишь уточняет, что госпожа Хеберт уходит по собственному желанию.

Как показало опубликованное на прошлой неделе расследование Bloomberg Businessweek, минувшим летом 19-летний Джо Хеберт мошенническим путем закупил 600 пар эксклюзивных кроссовок Adidas Yeezy Boost 350 Zyon и затем перепродал их с выгодой для себя. Кроссовки этой линейки выпускаются в ограниченном количестве и продаются по одной паре в одни руки. Чтобы обойти это ограничение, Хеберт использовал специальные компьютерные программы Cybersole, Kodai и GaneshBot, введя в заблуждение компьютерную систему онлайн-магазина Adidas. За покупку 600 пар он заплатил $132 тыс., используя при этом корпоративную карту American Express своей матери. Кроссовки он затем очень легко и быстро перепродал через свою фирму West Coast Streetwear (WCS), заработав на этом $20 тыс. Как установили в Bloomberg Businessweek, госпожа Хеберт сообщила своему работодателю всю информацию о появившейся у сына фирме в 2018 году, когда она была учреждена. По словам Джо Хеберта, его мать никогда не сообщала ему никакой инсайдерской информации о продукции Nike. В самом Nike уточняют, что «не было никаких нарушений политики компании, утечки закрытой информации или конфликта интересов, и также нет никаких коммерческих связей между WCS и Nike».

По оценкам Statista, мировой рынок кроссовок в 2020 году оценивался в $79 млрд. Рынок перепродажи кроссовок — в $6 млрд. Эксперты исследовательской компании Cowen прогнозируют, что к 2030 году рынок перепродажи кроссовок вырастет до $30 млрд.

Алена Миклашевская