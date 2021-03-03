В Башкирии утвердили порядок празднования Дня Победы

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о праздновании Дня Победы в 2021 году. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

Из распоряжения следует, что расходы на организацию праздничного концерта – он пройдет 7 мая в ГКЗ «Башкортостан» – будут покрыты из средств, запланированных в бюджете на мероприятиях в области культуры и искусства, однако сумма затрат не указывается. При этом указано, что на пригласительные билеты и поздравительные открытки из бюджета выделят 344 тыс. руб. На праздничные мероприятия планируют пригласить 470 ветеранов Великой Отечественной войны и других лиц, 25 сотрудников администрации главы региона и 41 члена правительства региона, 45 депутатов Курултая Башкирии и Госдумы, 90 военнослужащих Уфимского гарнизона, представителей общественных и культурных организаций, а также оркестр из 25 музыкантов.

В план мероприятий, помимо концерта, включены парад, показ военной техники, акция «Бессмертный полк» и возложение цветов в парке Победы.

Анна Соколова