Илон Маск создаст город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. По информации Bloomberg, речь идет о переименовании деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

«Создаю город Starbase, Техас»,— написал господин Маск в Twitter.

В июле 2020 года Илон Маск сообщил, что Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин в Техасе. До этого он заявлял о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду.