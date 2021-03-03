Полицейского вписали в схему

В Ростовской области экс-сотрудник специализированного батальона ДПС УГИБДД Василий Поваляхин приговорен к двум годам и одному месяцу колонии общего режима за участие в схеме поборов с владельцев большегрузных автомобилей. По версии следствия, злоумышленники заранее брали у перевозчиков деньги, обещая потом не останавливать их машины на постах ДПС. Ранее суд вынес приговор одному из мошенников, давшему показания на остальных своих сообщников. По делу предполагаемого организатора продолжается следствие.



Азовский городской суд Ростовской области вынес приговор экс-сотруднику специализированного батальона ДПС УГИБДД Василию Поваляхину, признав его виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему два года и один месяц колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Сам Василий Поваляхин не признал вину и просил вынести ему оправдательный приговор.

Василия Поваляхина подозревали в участии в незаконной схеме поборов на постах ДПС, организованной заместителем командира роты ДПС в Ростовской области — майором полиции Дмитрием Крыгиным (дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2020 года, следствие продолжается).

«Сотрудник ДПС Василий Поваляхин, безработный Николай Костров и иные неустановленные лица стали пособниками Крыгина. Они вымогали деньги у собственников фур за разрешение передвижения по дорогам Ростовской области с превышением допустимого веса грузовиков», — рассказал “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника “Ъ-Юг”, в результате преступлений в бюджет не поступило более 25 млн руб., ущерб дорогам следователи оценивают в 10 млн руб.

Следователи полагают, что в преступной схеме были задействованы все посты и спецбатальон ДПС.

Первым было возбуждено дело в отношении Николая Кострова. Мужчина признал вину, дал показания на Поваляхина и заключил соглашение со следствием, его дело слушалось в особом порядке. В декабре суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Из приговора Кострову следует, что он с октября 2019 года собирал деньги с собственников большегрузного транспорта, занимающихся перевозками сельхозпродукции.

Как установил суд, на потенциальных «покупателей» услуги участники схемы выходили с помощью мессенджера WhatsApp. Так, в октябре 2019 года Костров разместил объявление о предоставлении услуги в группах водителей-дальнобойщиков. Заинтересовавшиеся приходили на личную встречу с Костровым и передавали ему по 27 тыс. руб. за каждое транспортное средство в месяц. Затем «покупатели» высылали в WhatsApp номера и местоположение машин, приближающихся к постам ДПС и весового контроля. Костров, по версии следствия, передавал эти данные Поваляхину, задачей которого было сделать так, чтобы указанные автомобили не останавливали и не штрафовали за превышение допустимой массы ТС. Полученные деньги распределялись между всеми участниками схемы в зависимости от их ролей.

Дело в отношении Поваляхина строится на показаниях Кострова и признанного потерпевшим владельца большегруза.

Василий Поваляхин отрицает, что участвовал в схеме. Его адвокат Артем Блинов считает, что в основе дела лежит событие, «смоделированное самими силовыми структурами». По его словам, в ходе допроса в суде Костров сообщил, что не знаком с Поваляхиным и никогда его не видел, а в своем ходатайстве о заключении досудебного соглашения указал на него по требованию сотрудников ФСБ. Защитник также обратил внимание на то, что потерпевший назвал в суде Поваляхина Николаем Костровым и заявил, что давал деньги именно ему. «Это опровергается видеозаписями, которые проведены этим же потерпевшим. На видео действительно Костров, но Костров и Поваляхин — это два разных человека, чего, видимо, так и не понял свидетель, “замотивированный” следствием на роль потерпевшего и мнимый сценарий», — подчеркнул адвокат.

Отметим, что ранее подобную схему раскрыли в Краснодарском крае. Как писал “Ъ-Юг”, тогда были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников полиции, в том числе начальник оперативно-розыскного отдела УСБ краевого ГУ МВД Дмитрий Фролов. По версии следствия, преступное сообщество, состоящее из сотрудников МВД, в течение четырех лет собирало дань с водителей, проезжающих по федеральной трассе «Кавказ».

Кристина Федичкина