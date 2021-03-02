В Петербурге не зарегистрировано случаев тяжелых реакций на «Спутник V»

Вакцинация в Петербурге проходит без осложнений. В городе не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину «Спутник V».
По данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе вакцинированы 350 тыс. человек (включая первичную прививку и ревакцинацию).
103,5 тыс. петербуржцев привиты полностью, получив оба компонента вакцины от коронавиурса, сообщает «Интерфакс».
Добавим, что по данным координационного совета, по состоянию на 31 января 2021 года в Петербурге было первично привито 66 тыс. человек, из них 12, 58 тыс. закончили цикл вакцинации.
Накануне стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов привился от COVID-19.