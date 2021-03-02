Ожившие фото не справились с наплывом

На сайте MyHeritage зафиксировано больше десятка сбоев за последние сутки. Это произошло после запуска приложения, которое анимирует фотографии. Оживление старых портретов моментально стало очень популярным у пользователей. Вероятно, большой наплыв запросов и стал причиной сбоя, не исключают эксперты.

Согласно данным сервиса отслеживания работоспособности сайтов Downradar, с 22.00 1 марта и до 02.00 2 марта отчеты о перебоях поступали практически безостановочно. Пользователи из Москвы жаловались на невозможность загрузить страницу сайта, функция анимации также не срабатывала. Как правило, у сервисов есть определенный ресурс по обращениям, больше которого обработать они не могут, пояснил генеральный директор компании Cyber Polygon Лука Сафонов:

«Скорее всего, разработчики сайта не предполагали, что будет такой лавинообразный эффект, и на этапе разработки не учли высокие нагрузки. Сайт имеет какую-то проектную мощность, например, там 10 тыс. посетителей в мин, на 50-100 тыс. он, конечно, не рассчитан. Естественно, системные администраторы бывают готовы к этим событиям и могут масштабировать сайт, как-то увеличить в кратчайшие сроки его производительность. Но зачастую они просто могут не успеть с этим справиться, потому что опять же не предполагали, что наплыв будет таким большим».

К утру 2 марта сайт стал работать без перебоев, но функция Deep Nostalgia, которая оживляет фото, по-прежнему недоступна. Некоторые эксперты считают, что сбой не был случайным. Его могли устроить хакеры в ответ на крупную утечку персональных данных пользователей, которую допустил MyHeritage, полагает руководитель отдела «Информатика сообществ» Института системного анализа Виктор Тищенко: «Вероятно, это какая-то технологическая атака, а не результат человеческих усилий, когда множество пользователей вдруг решили одновременно зайти на сайт. Но загрузка фотографий началась не вчера, это не одномоментная история.

Я думаю, что это реакция на посещение или на утечку: проблема в том, что администрация сайта не комментирует, почему это произошло.

Единственное, что они говорят, что глубина потерянных данных не столь велика, как иногда это бывает, то есть это не коснулось кредитных карточек, а лишь почтовых адресов, произошла утечка по каким-то параметрам. Поэтому мне все-таки представляется, что эта атака связана именно с реакцией на это».

Об утечке своей базы разработчики MyHeritage объявили два года назад. Известно о взломе стало случайно, после того как один из сотрудников обнаружил на стороннем сервере архив, содержащий информацию о пользователях сервиса. Речь шла о 93 млн учетных записей. Судя по датам их создания, утечка произошла в октябре 2017 года. Сообщалось, что архив содержит email-адреса пользователей и зашифрованные пароли. Финансовая информация, а также результаты ДНК-тестов в открытый доступ не попали.

Сервис MyHeritage — это платформа, объединяющая генеалогический сайт и социальную сеть. Она позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков. Сервис работает с 2003 года и насчитывает более 70 млн пользователей.

Светлана Белова