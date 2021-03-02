Погрузка на СвЖД за февраль выросла на 3,4%

В феврале погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 11,3 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот за этот период снизился на 5,4% и составил 16 млрд тарифных тонно-км.

С начала года погрузка на СвЖД выросла на 5,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 23 млн тонн. За 2021 год на СвЖД погрузили:

6,5 млн тонн (-5,1%) — нефти и нефтепродуктов;

3,5 млн тонн (+4,8%) — строительных грузов;

1,7 млн тонн (+5,5%) — черных металлов;

0,3 млн тонн (+4,3%) — лома черных металлов;

1.9 млн тонн (-0,9%) — железной и марганцевой руды;

2,9 млн тонн (в 1,3 раза больше) — химических и минеральных удобрений;

1,7 млн тонн (в 1,6 раза больше) — промышленного сырья и формовочных материалов;

0,4 млн тонн (в 1,2 раза больше) — цемента;

0,3 млн тонн (-8,5%) — лесных грузов;

0,8 млн тонн (-15,9%) — цветной руды и серного сырья;

0,6 млн тонн (+4,9%) — химикатов и соды;

0,4 млн тонн (+14,9%) — кокса.

Всего на сети «Российских железных дорог» в феврале 2021 года погрузили 96,7 млн тонн, говорится в сообщении. Это на 2,7% меньше, чем в феврале прошлого года. С начала 2021 года погрузка снизилась на 0,9% и составил 197,8 млн тонн.

Михаил Мананников