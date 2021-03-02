Главные новости к утру 2 марта

США введут санкции против России 2 марта, сообщили источники Reuters. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс незадолго до публикации сказал, что Вашингтон тесно сотрудничает с Брюсселем и другими союзниками по вопросу соблюдения прав человека в России и, в частности, по ситуации с Алексеем Навальным. О подготовке санкций со стороны ЕС

Инвесторы потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов за проект TON. По информации Forbes, инвесторы фонда Da Vinci Capital направили топ-менеджерам Telegram уведомления о намерении подать иск с требованием компенсировать около $100 млн. По данным “Ъ”, Telegram получил письмо с требованием $20 млн. Как Telegram намерен расплачиваться с долгами

Нефть Brent опустилась ниже $63 впервые с 22 февраля. WTI торговалась на уровне ниже $60.

Лев Пономарев объявил о повторной ликвидации основанной им общественной организации «За права человека», на этот раз — из-за изменений в законодательстве об иноагентах. С чем столкнулись НКО из-за нового закона

Генштаб Армении после слов Никола Пашиняна призвал прекратить обвинения в свой адрес. Ранее премьер потребовал, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян ушел в отставку. О ситуации в Армении

Роскомнадзор намерен привлечь Twitter к административной ответственности за неудаление запрещенной в России информации. Ведомство составит протоколы и передаст их в суд, который примет решение о размере штрафа. О претензиях

О предстоящих 2 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.