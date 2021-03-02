Главные анонсы на 2 марта

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту “Ъ” и «Ведомостей» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Журналистов не пустят из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В зал смогут попасть только родственники.

Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. О деле

В Химках (Московская область) городской суд рассмотрит уголовное дело командира самолета SSJ 100 Дениса Евдокимова, который в мае 2018 года совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В результате последовавшего пожара погиб 41 человек. О деле

Стартует розыгрыш Кубка Гагарина — этапа play-off чемпионата Континентальной хоккейной лиги.