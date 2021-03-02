Нефть Brent опустилась ниже $63 впервые с 22 февраля

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $63 за баррель на лондонской бирже ICE. В последний раз он торговался на этом уровне 22 февраля.

По данным на 4:42 Brent стоил $62,88 (-1,3%). WTI торговался на на уровне $59,81 (-1,4%).

В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.

Подробнее о росте в феврале — в материале «Баррель сильный, порывистый».