Правоохранители расследуют отравление угарным газом трех человек в Самарской области

Возбуждено уголовное дело после обнаружения тел трех человек без признаков жизни в Самарской области. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом в понедельник сообщает региональное СУ СК.

«27 февраля 2021 года в доме, расположенном по ул. Гагарина в Сергиевске муниципального района Сергиевский Самарской области обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения»,– говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Это произошло из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

Георгий Портнов