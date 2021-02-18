В Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»

В Москве сегодня, 18 февраля, начались клинические испытания вакцины «Спутник Лайт», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В отличие от классической вакцины «Спутник V», для вакцинации потребуется только один визит.

«В основе нового препарата — те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно»,— написал господин Собянин в своем блоге.

«"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка»,— сообщил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, в международных клинических испытаниях примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. человек из России и ОАЭ. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе десяти городских поликлиник.

В России за последние сутки выявили 13 447 заразившихся коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 125 598. Умерли за последние сутки 480 человек, всего за время пандемии — 81 926. Выздоровели 18 730 человек, всего — 3 661 312.