В Краснодаре достроили проблемный ЖК «Таурас-96»

Строительство двух многоэтажных домов ЖК «Таурас-96» заершено, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. По итогам контрольной проверки комплекса, которую провел 26 февраля департамент по надзору в строительстве, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. В ближайшее время литеры 6 и 7 будут введены в эксплуатацию, после чего в ЖК «Таурас-96» смогут заселиться 500 семей.

Комплекс, состоящий из двух многоквартирных домов, строится на улицах Семигорская и Понтийская с 2014 года на условиях долевого участия с привлечением средств покупателей квартир. Однако ООО «Таурас-96» не смог выполнить обязательства перед дольщиками и завершить строительство. В связи с возникшей ситуацией довести работу до конца в 2017 году было поручено ООО «СпецСтройКубань».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, литеры 6 и 7 ЖК «Таурас-96» и еще 31 долгостроя планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. По данным городской администрации, а прошлом году в регионе были восстановлены права дольщиков в 100 долгостроях. В 2021 году планируется вручить ключи от квартир 30 тыс. дольщикам в 83 проблемных домах.

Ольга Логинова