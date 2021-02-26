Коронавирусом впервые с ноября заболели меньше 300 воронежцев

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает уменьшаться. Впервые с начала ноября инфекция подтвердилась менее чем у 300 жителей региона. За последние сутки в области подтверждены 298 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 26 февраля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 67 276 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зафиксированы девять случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

Вместе с этим 326 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным федеральной статистики, на утро 26 февраля в Воронежской области всего 67 276 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 61 108 пациентов выздоровели, 1 891 скончался. В России за последние сутки выявлено 11 086 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 223 186. Выздоровели и выписаны за сутки 15 722 человека (всего 3 783 386), скончались за сутки 428 пациентов с коронавирусом (всего 85 304).

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора на 12:14 пятницы, 26 февраля подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 2 283 пациента с коронавирусом, из них за последние сутки — 21. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников