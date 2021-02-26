Железнодорожник из Самарской области подозревается во взятке и попытке подкупа полицейского

Главный инженер подразделения филиала ОАО «РЖД» в Жигулевске стал фигурантом уголовных дел. Ему вменяется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом в пятницу сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

«В декабре 2020 года подозреваемый получил лично от директора транспортной организации 250 тыс. руб. за организацию подчиненными работниками выполнения ремонтных работ вблизи железнодорожного перегона ст. Отвага – ст. Сызрань, с применением специального инструмента и техники, состоящей на балансе ОАО “РЖД”, без заключения договора на проведение строительно-монтажных работ»,– говорится в сообщении.

Также, по информации правоохранителей, в январе текущего года подозреваемый попытался подкупить главу уголовного розыска Тольяттинского линейного отдела полиции. В частности, он предложил незаконное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. за уничтожение материала проверки по факту получения взятки в 250 тыс. руб., считают следователи.

Работник транспортной полиции не стал брать деньги и рассказал об этом факте следователям СК России. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Георгий Портнов