Утилизация радиоактивных отходов в Фукусиме обойдется в $4,2–6,4 млрд

Расходы на утилизацию снятого слоя земли, веток, травы и других отходов, оставшихся после работ по дезактивации на территории японской префектуры Фукусима, составят от 440,1 до 675,6 млрд иен (от $4,2 до $6,4 млрд), сообщил телеканал NHK.

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн кубометров. Государство планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья.

Ученые подсчитали, что если в процессе утилизации останется 8% мусора, не предназначенного для повторного использования, его объем составит 1,13 млн кубометров. Расходы на переработку составят 440,1 млрд иен ($4,2 млрд). Если не подлежащие переработке отходы сократить до 1,9 млн кубометров, то эта сумма возрастет до 675,6 млрд иен ($6,4 млрд).

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.