ОП: Twitter и Facebook стали лидерами антирейтинга по деструктивному контенту

Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщила член Общественной палаты (ОП) России, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

На круглом столе «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом», который транслировался на YouTube, Елена Мизулина рассказала, что некоторые платформы оперативно реагируют на жалобы пользователей и требования российских властей. Другие оказываются «совершенно инертными в этом направлении, но вполне активны в некой интернет-цензуре и преследовании пользователей, которые свое мнение пытаются высказать».

«Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов аудитории площадки, то антилидером среди социальных сетей на территории России является социальная сеть Twitter, где на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей. Следом идет социальная сеть Facebook, где один противоправный, противозаконный материал видит 12 180 пользователей. И замыкает тройку антилидеров социальная сеть Instagram»,— сказала Елена Мизулина.

При составлении рейтинга рассматривались такие параметры, как общее количество неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства на территории России и оперативность реагирования на запросы пользователей. Отдельным показателем стала политизированность.

Напомним, с 1 февраля по закону социальные сети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент (детская порнография, способы изготовления наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и т. д.), сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсетью Роскомнадзор считает любой сайт, чья посещаемость превышает 500 тыс. пользователей в сутки.

Подробнее о законе — в материале “Ъ”.