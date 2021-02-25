Жителя Удмуртии отправили в колонию за кражу торта и 12 палок колбасы

29-летнего ранее судимого жителя села Вавож в Удмуртии осудили за кражу продуктов и денег из магазинов (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в ночь на 12 июня 2020 года подсудимый проник в помещение торгового павильона в селе Вавож и похитил оттуда 4,7 тыс. руб., 12 палок колбасы и торт. Кроме того, было установлено, что позже мужчина аналогичным образом совершил кражу из киоска в Ижевске. На момент совершения преступлений подсудимый уже имел две непогашенные судимости. Он освободился условно-досрочно в марте 2020 года.