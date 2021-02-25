КСП нашла нарушения в использовании бюджетных средств для поддержки семей с детьми

Контрольно-счетная палата Новосибирской области сообщила о выявленных нарушениях при использовании бюджетных средств, выделенных на поддержку семей при рождении детей. По данным аудиторов, расходы на региональный проект «Финансовая поддержка семей» за девять месяцев 2020 года исполнены на 3,9 млрд руб. или 58,3% к плану (за аналогичный период 2020 года расходы на проект составили 3,9 млрд руб. или 98,5% к плану), говорится в материалах ведомства.

КСП также отмечает, что при выборочной проверке начисления и выплат пособия установлены случаи отсутствия в делах граждан ряда необходимых документов (согласие на обработку персональных данных и регистрации на территории Новосибирской области), выявлено нецелевое использование средств областного семейного капитала в размере 15,5 тыс.руб. Эти средства в ходе проверки были возмещены в полном объеме. Кроме того, аудиторы установили, что министерством труда и соцразвития Новосибирской области в рамках проекта по финансовой поддержке семей были оплачены публикации статей, посвященных Декаде пожилого человека на 32 тыс. руб. КСП посчитала это нецелевым использованием бюджетных средств. В результате средства были возмещены в полном объеме.

Также аудиторы отметили, что в отчетах по госпрограмме «Развитие соцподдержки населения» и о ходе реализации проекта по финансовой поддержке семей за 2019 год «содержится не актуальная информация о фактически достигнутых значениях целевых индикаторов».

В минсоцразвития аудиторы направили представление об устранении выявленных нарушений.

Оксана Павлова