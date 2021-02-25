Бокс им судья

Уголовное дело о незаконном сносе более 50 гаражей в микрорайоне Разгуляй направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщили источники, близкие к надзорному органу. Фигурантами дела являются экс-руководитель управления капстроительства Дмитрий Левинский и предприниматель Сергей Жигунов. По версии следствия, господин Левинский превысил полномочия, санкционировав снос более 50 гаражных боксов на участках, выделенных под строительство нового здания театра. По данным источников, оба обвиняемых признали свою вину и просят рассмотреть их дело в особом порядке.



В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГКУ «Управление строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова. В окончательной редакции господину Левинскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а господину Жигунову — по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителем, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).

Напомним, уголовное дело, в котором фигурируют Дмитрий Левинский и Сергей Жигунов, связано со сносом нескольких десятков гаражей в микрорайоне Разгуляй. Земля под ними была выделена управлению капстроительства в 2018 году под новое здание театра оперы и балета. При этом еще в 1994 году администрация Перми передала землю в бессрочное пользование гаражно-строительному кооперативу №1 под гаражи, которые были построены еще раньше. Позже прокуратура выяснила, что эти объекты находились на участках, которые не были поставлены на кадастровый учет и не отражены на публичных кадастровых картах.

В апреле 2019 года УКС заключило договор с подрядной организацией на устройство ограждения территории земельных участков в микрорайоне Разгуляй, а также по ее подготовке для предпроектных и изыскательских работ и обустройства проезда. С апреля по август организация-подрядчик с привлечением субподрядной организации в нарушение условий договора произвела незаконный снос находящихся там гаражей. Всего были демонтированы более 50 гаражных боксов. Их владельцы обратились в правоохранительные органы, в результате в третьем отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР в отношении Дмитрия Левинского было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По первоначальной версии следствия, ООО «Монтаж­Строй-Урал», начав снос гаражей, нарушило условия договора с управлением. О незаконных действиях подрядчика было достоверно известно Дмитрию Левинскому, но руководитель ГКУ никаких действий по прекращению сноса и расторжению договора с ООО не предпринял. Поз­же в СУ пришли к выводу, что господин Левинский совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и переквалифицировали ему обвинение на более тяжкую ст. 286 УК РФ. Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, уголовное дело с обвинительным заключением находится сейчас в прокуратуре, которая должна решить вопрос о его утверждении или возвращении дела на доп­расследование. В прокуратуре Пермского края эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что могут предоставить комментарий только по официальному запросу.

Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, Дмитрий Левинский и Сергей Жигунов вину признали в полном объеме и заявили ходатайства о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Если ходатайство будет удовлетворено, то им будет назначено наказание не более двух третей от максимального, преду­смотренного статьей, которая инкриминируется обвиняемым. Санкции ст. 286 и 201 УК РФ предполагают до четырех лет лишения свободы. Но источники информации считают, что оба получат либо штрафы, либо условные сроки.

Согласно УПК, стандартный срок рассмотрения прокурором уголовного дела составляет 10 суток, но он может быть продлен до 30 суток в случае большого объема и сложности. «Это дело точно будет изучаться месяц, так как его объем превышает сто томов»,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“. При этом Дмитрий Левинский является обвиняемым еще и по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, касающемуся хищения средств, выделенных на строительство пермского зоопарка. Почти год господин Левинский провел в СИЗО, сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что от планов построить здание театра на участках под гаражами власти отказываться не намерены. При этом их собственники, в том числе и потерпевшие по делу, могут получить компенсацию из бюджета. В январе прошлого года сообщалось, что на нее могут претендовать владельцы 133 боксов. При этом процедура выплат может сильно затянуться. «Не у всех есть документы на право собственности, не все гаражи поставлены на кадастровый учет,— рассказывает один из собеседников,— некоторые владельцы боксов уже успели умереть». В региональном министерстве строительства оперативно прокомментировать ситуацию с выплатами не смогли.

Дмитрий Астахов