В газ закачают два десятка миллиардов

Как стало известно “Ъ”, в настоящее время в Смольном согласуется региональная программа газификации, рассчитанная на 2021–2025 годы. За пять лет общий прогнозный объем финансирования мероприятий должен составить около 22,5 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей — из городского бюджета, 300 млн рублей — из бюджета Российской Федерации, а остальное — из внебюджетных источников, преимущественно от ПАО «Газпром» и его дочерних структур. По мнению экспертов, темпы газификации и финансирование программы соответствуют планируемым объемам ввода объектов, а актуализация плана мероприятий связана с изменением стратегии работы «Газпрома» на внутреннем рынке.

О том, что в настоящее время в Смольном согласуется региональная программа «Газификация ЖКХ, промышленных и иных организаций Петербурга на 2021–2025 годы», рассказали “Ъ” в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, добавив, что процесс согласования продлится, по предварительным сведениям, до конца текущего квартала. Согласно проекту постановления главы города (есть в распоряжении “Ъ”), контроль над выполнением которого возложен на нового «энергетического» вице-губернатора Сергея Дрегваля, в течение пяти лет общий прогнозный объем финансирования мероприятий в рамках программы газификации должен составить около 22,5 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга, 302 млн из бюджета Российской Федерации, а остальные средства — из внебюджетных источников. После утверждения проекта прежнее постановление губернатора Петербурга Александра Беглова о программе газификации на 2019–2023 годы утратит силу.

Большую часть финансирования традиционно возьмет на себя ПАО «Газпром» и его дочерние структуры. Так, например, только инвестиции ПАО «Газпром» за пять лет составят 11,2 млрд рублей — в 3,3 раза больше, чем в период с 2016 по 2020 год (сколько ПАО «Газпром» инвестирует в газификацию города, см. “Ъ” от 11.12.2020). В соответствии с проектом программы, уже в текущем году на газификацию планируется выделить 5,4 млрд рублей (708 млн рублей — из бюджета Петербурга), в 2022 году — почти 6,6 млрд рублей (834 млн рублей), в 2023-м — 4 млрд рублей (674 млн рублей), в 2024-м — 3,2 млрд рублей (645 млн рублей), а в 2025 — 3,2 млрд рублей (945 млн рублей).

«В 2021–2025 годах планируется выполнить строительство 98 км газопроводов-отводов, 49 км внутипоселковых газопроводов, ввести в эксплуатацию 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также перевести 13 котельных на природный газ. Кроме того, программой предусмотрено строительство трех газораспределительных станций "Восточная-2" "Санкт-Петербург" и "Сестрорецк" на территории Ленинградской области для повышения надежности газоснабжения потребителей Санкт-Петербурга»,— сообщают в комитете по энергетике Смольного. Среди других целей — сокращение затрат на перевозки в городском автотранспортном комплексе, обеспечение снижения выбросов в атмосферу, перевод автотранспортной техники на природный газ в количестве 5675 штук, а также повышение уровня газификации города до 95,42% к 2025 году.

При этом запланированный бюджет прошлой версии программы, рассчитанной на 2019–2023 годы, составлял более 28,7 млрд рублей, 4,7 млрд из которых должен был направить городской бюджет. В Смольном подчеркивают, что о каком-то сокращении программы газификации речи не идет — ее актуализация происходит ежегодно «в целях оперативного анализа текущей ситуации и контроля мероприятий» в соответствии с текущими задачами. Участники рынка во внесении изменений в программу тоже ничего критичного не видят. «У "Газпрома" меняется стратегия работы на внутреннем рынке, и программы газификации были актуализированы для всех регионов, поэтому ситуация в Санкт-Петербурге в целом укладывается в этот подход»,— говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По словам Артема Деева, руководителя аналитического департамента AMarkets, «Газпром» идет по пути оптимизации затрат по стоимости строительства и подключений разных районов, что и отразилось в запланированной стоимости проекта газификации на текущий год. Что касается средств, направленных «Газпромом» на газификацию Петербурга в 2019–2020 годах, то в компании на запрос “Ъ” не ответили.

По информации Смольного, ежегодно в Петербурге строится и реконструируется около 30 км газовых сетей, выполняется подключение более 900 новых объектов. В настоящее время в городе построено 12 газозаправочных комплексов. В 2019 и 2020 годах введены в строй по две АГНКС. В городе эксплуатируются 220 газомоторных автобусов. К 2023 году городской парк автобусов, работающих на компримированном природном газе, превысит 400 штук, а количество петербуржцев, решивших использовать природный газ для личных автомобилей, уже сейчас превышает 2,5 тыс.

«Драйвером программы газификации является растущий платежеспособный спрос, в том числе связанный с переводом на газ парка городского пассажирского транспорта. При этом финансирование программы соответствует планируемым объемам ввода объектов»,— рассуждает господин Бурмистров. По его словам, стимулировать рост потребления газа может также развитие сети АГЗС, которое сейчас отстает от потенциального спроса и является фактором, ограничивающим перевод частного автотранспорта на газ.

Артем Деев, в свою очередь, уверен, что к 2026 году газификация Санкт-Петербурга будет завершена, как и планировалось ранее. «Что касается темпов реализации программы, то она идет в запланированных рамках. И можно сказать, что культурная столица России снабжена газом значительно лучше многих других регионов страны, включая Ленинградскую область»,— подчеркивает эксперт.

Мария Кузнецова