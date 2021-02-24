Предпринимателя из Сарапула осудили за хищение денег с помощью терминала оплаты

21-летнего предпринимателя из Сарапула осудили за мошенничество с использованием электронных платежей на сумму более 132 тыс. руб. (ч. 1 ст. 159.3 УК РФ). Суд назначил ему обязательные работы на 300 часов и удовлетворил гражданский иск банка о взыскании суммы ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что предприниматель открыл в одном из банков расчетный счет и получил в пользование терминал для безналичной оплаты за предоставленные услуги. С июне-июле 2020 года осужденный похитил более 132 тыс. руб. банка с помощью функции «возврат покупки» при их фактическом отсутствии.