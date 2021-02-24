Еще 125 югорчан заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) коронавирус диагностировали у 125 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 50 995 человек. Из них 48 676 уже выздоровели, 734 пациента скончались — за сутки зафиксировано еще два летальных случая.

Инфекция подтвердилась у жителей 19 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 подтвердился у 30 человек. В Нижневартовске заболели 18 человек, в Ханты-Мансийске — 14.

На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у шести человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 68 пациентов оценивается как тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 10 461 человек, сняты с наблюдения – 186 919.