Три человека погибли при стрельбе возле оружейного магазина в Новом Орлеане

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) произошла стрельба возле оружейного магазина. Погибли три человека, в том числе предполагаемый нападавший, сообщил Fox News.

Еще двух человек госпитализировали, их состояние стабильное. По данным местных властей, нападавшего могли застрелить вооруженные прохожие. «Предположительно, подозреваемый застрелил двух жертв внутри здания, затем его застрелили за пределами этого места несколько других лиц»,— говорится в заявлении офиса шерифа.