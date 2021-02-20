Беженец просил убежища ножом

Во французском городе По (департамент Атлантические Пиренеи, Новая Аквитания) 38-летний уроженец Судана, имя которого пока не сообщается, зарезал ножом руководителя центра приема иммигрантов. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен и мэр города По Франсуа Байру говорят о «трагедии», но призывают к сдержанности. Крайне правые, напротив, утверждают, что иммиграцию во Францию нужно как можно скорее запретить. Рассказывает корреспондент “Ъ” в Париже Алексей Тарханов.

Суданцу, приехавшему во Францию в 2015 году, было окончательно отказано в праве на убежище. Он получил предписание покинуть страну и пришел отомстить человеку, некогда приютившему его в общежитии для беженцев. Эта ситуация вышла за пределы банальной криминальной хроники и привлекла внимание всей Франции.

Гуманитарная организация Fondation COS Alexandre Glasberg, которой принадлежит центр приема беженцев в По, сообщила, что убийство произошло 19 февраля около 10:15 утра: «Бывший резидент явился в приемную центра, где он уже не состоял на учете в течение четырех лет, и попросил о встрече со знакомым ему руководителем. По какой-то причине этот бывший житель затем несколько раз ударил его ножом. Двое коллег смогли задержать злоумышленника».

Руководитель службы приема, 46-летний Сирил Пьервал, отец двух детей, работал в По с 2015 года. Он не раз оказывал деятельную помощь беженцам, например, во время эвакуации огромного стихийного лагеря иммигрантов в Кале, прозванного «джунглями». Он нашел тогда добровольцев для преподавания французского иммигрантам и призывал жителей города приглашать его подопечных на пикники к морю. Интервью Сирила Пьервала того времени полны оптимизма и уверенности в том, что интеграция вновь прибывших пройдет успешно. Среди беженцев оказался, однако, и его будущий убийца.

На пресс-конференции в субботу прокурор города Сесиль Жансак рассказала, что уроженец Судана прибыл во Францию в 2015 году и запросил у властей статус беженца. Сначала Ofpra (Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства) ему отказало, но с помощью юристов центра решение было обжаловано в суде. Иммигрант получил возможность остаться в стране. Однако в 2017 году он был арестован за поножовщину, которую устроил со своим соседом по комнате. Приговоренный к двум годам, он уже в тюрьме напал на сокамерника и получил дополнительные шесть месяцев. Когда иммигранта выпустили, ему выдали предписание покинуть страну.

Уверения суданца, что он никакой не уголовник, а политический иммигрант, больше не подействовали и с момента выхода из тюрьмы в течение почти двух лет он жил без пособия и документов.

В пятницу на первых допросах в полиции он объяснил, что трижды приходил в центр, чтобы потребовать письмо, которое помогло бы ему остаться во Франции.

Он считает, что руководители центра ему не помогли. Как пояснила прокурор, то, что на третью встречу с Сирилом Пьервалом мигрант пришел, вооружившись ножом, многое говорит о его намерениях.

«Ужасная трагедия, тем более ужасная, что погибший всю свою профессиональную жизнь защищал иммигрантов и тех, кто просил убежища,— сказал журналистам France Bleu мэр города По Франсуа Байру. И добавил:— Агрессор, убийца отбывал наказание в тюрьме... Совершенно справедливо, что его просьба о предоставлении убежища была отклонена... Много вопросов возникает по поводу истории этого человека».

Мэр города По Франсуа Байру Фото: Bob Edme / AP

Ожидая этих вопросов, министр внутренних дел Жеральд Дарманен спешно приехал в По и призвал «не смешивать все на свете», напомнив, что Франция проявляет благородство и верность европейским обязательствам, принимая у себя беженцев.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен Фото: Charles Platiau / Reuters

Власти опасаются, что этот случай даст возможность правой оппозиции укрепиться в критике правительства. Так это уже было в аналогичной ситуации, когда лишенный права на убежище иммигрант поджег в отместку собор в Нанте. И разумеется, реакция «Национального собрания» последовала незамедлительно. Один из руководителей партии Жордан Барделла заявил, что «гостеприимство, оказываемое всем на свете, серьезно вредит безопасности французов». Он призвал министра внутренних дел Жеральда Дарманена «немедленно объявить мораторий на иммиграцию».