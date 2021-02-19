Главные новости за неделю 15‑19 февраля

19 февраля на Кубани жертвами COVID-19 стали 16 человек. 18, 17 и 16 февраля также скончались по 16 человек. 15 февраля умерли 17 человек.

Общее количество летальных случаев достигло 1775. По данным на 18 февраля 2021 года, в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 36 680, включая 2680 детей.

Краснодарский край вошел в число пяти субъектов России с самым низким уровнем заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения. За предыдущую неделю число случаев заболевания снизилось на 6,8%. Темп прироста держится на уровне 0,5%. Если данный показатель менее единицы, это считается благоприятным эпидемиологическим признаком.

На Кубани февральские снегопады признали самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега. По данным отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра, в регионе с 15 -20 февраля столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов, местами до -10…-13 градусов.

Еще один кандидат подал документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Ейска. Им стал 49-летний заместителем главы Щербиновского района по вопросам ЖКХ Юрий Филько. Должность главы Ейска стала вакантной 25 декабря 2020 года, когда депутаты Ейского городского поселения единогласно проголосовали 4672021 за досрочную отставку главы города Валерия Кулькова.

Владимир Путин назначил руководителей районного суда Сочи и городского суда Славянска. Председателем Адлерского районного суда стал Андрей Голубицкий, а руководить Славянским городским судом станет Владимир Отрошко, соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Директор департамента внутренней политики администрации Краснодара Ирина Романец покинула пост спустя полтора месяца после назначения. О назначении на должность главы департамента госпожи Романец стало известно 29 декабря 2020 года. Ее кандидатуру утвердили депутаты городской думы. До декабря 2020 года она работала в должности руководителя аппарата администрации Ялты.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Власти Краснодара разработали предварительный эскизный проект благоустройства территории парка «Солнечный остров», сообщает пресс-служба мэрии. В марте его представят на обсуждение жителей. Собственники кафе, торговых и развлекательных объектов, которые власти Краснодара намерены снести, называют происходящее проявлением безразличия и несправедливости по отношению к малому бизнесу.

Правительство РФ направит 13 млрд руб. на поддержку 10 инвестиционных проектов Краснодарского края. Средства компенсируют затраты при строительстве объектов инфраструктуры. Новый механизм, позволяющий регионам списать задолженность по бюджетным кредитам, утвердили в октябре 2020 года.

В апреле в Сочи заработает линия по сортировке мусора. Линия, на которой будут сортироваться бытовые отходы, уже смонтирована. Для ее строительства были привлечены частные инвестиции.

В Абинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участника запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч.2 ст.282.2 УК РФ). Ранее Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении еще одного участника «Свидетелей Иеговы» Александра Ившина, проводившего богослужения по видеосвязи. Ему было назначено 7,5 лет тюрьмы – это самый строгий приговор, вынесенный в отношении участника организации.

Сотрудники ФСБ в третий раз за месяц проводят обыски в администрации Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов. По его словам, обыски проводятся управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений: спецслужбы интересует информация, касающаяся ООО «Стройинвест».

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Агрокомплекс» инвестирует в молочное скотоводство 700 млн руб. В планах компании нарастить производство молока в этом году на 25 тыс. тонн, а всего за пять лет увеличить выпуск этого продукта на 30% до 400 тыс. тонн в год.

Базирующаяся в столице Великобритании финансовая компания Queen Street Finance обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Афипскому НПЗ, входящему в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Сумма требований – 2,4 млрд руб. В качестве третьих лиц привлечены АО «Коммерческий банк «Интерпромбанк» и краснодарское ООО «Нефтегазиндустрия».

Автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возобновлено. При этом со стороны Кубани пока затор. Возможность проехать через пролив ожидают около 200 машин, в том числе более 50 грузовиков и около 10 автобусов. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили с 6:00 19 февраля из-за снегопада, сильного бокового ветра и плохой видимости.

В уголовном деле, возбужденном в отношении руководства ООО «Приазовский Винный Дом», обнаружены новые эпизоды, сообщает пресс-служба СКР по краю. Сейчас следствие считает, что при мошенничестве с субсидиями, выделенными на закладку и уход за виноградниками, фигурантами было незаконно присвоено более 90 млн руб.