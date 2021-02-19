Следствие повысило ущерб от мошенничества с субсидиями кубанского винодела

В уголовном деле, возбужденном в отношении руководства ООО «Приазовский Винный Дом», обнаружены новые эпизоды, сообщает пресс-служба СКР по краю. Сейчас следствие считает, что при мошенничестве с субсидиями, выделенными на закладку и уход за виноградниками, фигурантами было незаконно присвоено более 90 млн руб.

Под следствием находятся гендиректор «Приазовского Винного Дома», 47-летний представитель учредителя компании и другие лица. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2019 годах фигуранты дела получали субсидии из бюджета, а для обоснования расходов предоставляли в региональный минсельхоз фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приазовский Винный Дом» зарегистрировано в с. Красноармейское Ейского района Кубани. 42% долей владеет Эмма Саркисян, 28,8% принадлежит самому обществу, а 25% - Артему Цыганову. В 2017 году предприятием руководила Гаяне Саркисян, а с октября 2018 года - Ирина Андросова. В конце января в Арбитражный суд Краснодарского края был направлен иск о признании компании банкротом от ИП Головкина Владимира.

Как писал “Ъ-Кубань”, в сентябре прошлого года СКР по краю возбудило уголовное дело по материалам регионального УФСБ в отношении руководства компании. Тогда, по данным следствия, фигуранты дела незаконно получили субсидии на сумму 49,5 млн руб.

Андрей Ульченко