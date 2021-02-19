Лондонская финансовая компания подала иск к Афипскому НПЗ на 2,4 млрд руб.

Базирующаяся в столице Великобритании финансовая компания Queen Street Finance обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Афипскому НПЗ, входящему в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщает ресурс «Право.ру». Сумма требований – 2,4 млрд руб. В качестве третьих лиц привлечены АО «Коммерческий банк «Интерпромбанк» и краснодарское ООО «Нефтегазиндустрия». Других подробностей дела нет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи «Афипского НПЗ» в 2019 году составила 10 млрд руб. при рекордном убытке – 15,5 млрд руб. Чистые активы в этот же период достигли отрицательного значения в 17,3 млрд руб. Сегодня нефтезавод является ответчиком по четырем делам на общую сумму 4,9 млрд руб., обжалует решения судов на сумму 4,3 млрд руб.

Согласно данным Картотеки арбитражных дел, сейчас в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается иск о признании «Афипского НПЗ» банкротом. В качестве истцов выступают ООО «Новый Поток» и «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Иск к нефтезаводу был подан в ноябре прошлого года.

Как ранее отмечали на предприятии, с осени 2019 года компания приступила к активной фазе модернизации, основным объектом которой является комплекс гидрокрекинга. После завершения технологической модернизации на предприятии существенно изменятся производственные возможности по глубокой переработке нефти и по выпуску товарной продукции.

По данным «Право.ру» Queen Street Finance Ltd была основана в 2015 году в Лондоне. Компания занимается предоставлением депозитарных, брокерских, инвестиционных и других финансовых услуг, финансовым посредничеством, брокерскими услугами и инвестиционным консультированием.

Андрей Ульченко