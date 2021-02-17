«Агрокомплекс» инвестирует в молочное скотоводство 700 млн рублей

В 2021 году холдинг намерен увеличить поголовье коров на 1 тыс. голов, вложив в это направление 700 млн руб. В планах «Агрокомплекса им. Ткачева» нарастить производство молока в этом году на 25 тыс. тонн, а всего за пять лет увеличить выпуск этого продукта на 30% до 400 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба холдинга со ссылкой на слова заместителя генерального директора компании по сельскохозяйственному производству Александра Квашина.

«В прошлом году мы увеличили производство молока до 312 тыс. тонн (увеличение на 15% по сравнению с годом ранее). В текущем году предусмотрено инвестирование в отрасль молочного скотоводства примерно 700 млн руб. Это позволит нам к концу года увеличить дойное стадо на тысячу голов», — сообщил господин Квашин.

По его словам, в пятилетний период компания должна выйти на средний удой свыше 10 тыс. литров на корову. Сегодня поголовье КРС «Агрокомплекса» составляет 101 тыс. голов, из них фуражных коров — 36 тыс. Холдинг объединяет 70 ферм, в том числе 50 молочных, 15 ферм по выращиванию молодняка и пять откормочных площадок.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева инвестирует в 2021 году 5 млрд руб. в завод по производству сыров с белой и голубой плесенью. Предполагается, что на новом производстве будут перерабатывать около 100 т сырья и выпускать 10 т деликатесных сыров.

АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева объединяет 29 сельхозпредприятий и более 700 розничных магазинов. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. Компания занимает второе место в России по производству молока, пятое - по сахару, шестое - по мясу.

Андрей Ульченко