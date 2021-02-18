ФСБ в третий раз за месяц проводит обыски в администрации Геленджика

Сотрудники ФСБ в третий раз за месяц проводят обыски в администрации Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Третья проверка силовиков, которая в данный момент проходит в администрации Геленджика, касается деятельности ООО «Стройинвест». По данным «СПАРК-Интерфакс», в городе зарегистрировано три компании с таким названием. О какой именно идет речь – не уточняется.

«Пишу это для тех, кто искажает факты и распространяет в сети недостоверную информацию. Сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ. За месяц это уже третий визит представителей данной службы. Несмотря на то, что каждый раз они парализуют работу тех или иных управлений или отделов администрации, мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия»,– прокомментировал глава города.

По его словам, обыски проводятся управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений: спецслужбы интересует информация, касающаяся ООО «Стройинвест».

Информация о первой проверки в мэрии Геледжика появилась 27 января 2021 года. Тогда сообщалось, что из здания администрации вывозят сервера, однако, как заявлял начальник отдела информации администрации курорта Петр Лещенко, речь шла о списанной технике, которую необходимо вывезти и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Про вторую проверку стало известно 16 февраля. Тогда, как сообщал близкий к администрации Геленджика Telegram-канал «Революционная, 1», спецслужбы проверяли, как сотрудники обращаются с компьютерами, пользуются ли исключительно сертифицированными программами или допускают использование пиратских копий.

Елена Зуева